Maltempo, a Cervia il mare erode le dune: critica la zona del porto canale

Anche a Cervia è in vigore l'allerta meteo della Protezione Civile "arancione" per stato del mare e criticità costiera e "gialla" per vento. "Si consiglia di rinforzare gli ancoraggi o comunque mettere in sicurezza elementi, oggetti o arredi che possono arrecare pericolo con il vento - spiegano dal Comune - La situazione al momento è sotto controllo, è passato il picco di alta marea è stando alle previsioni nelle prossime ore dovrebbe aversi l'ulteriore intensificazione dei fenomeni mateo-marini. I punti maggiormente critici e monitorati sono la zona del porto canale e Milano Marittima, punti nel quale il mare colpisce maggiormente le protezioni dunose e gli elementi di difesa che al momento stanno reggendo bene. Qualche criticità alla 19esima traversa per l'erosione della duna che verrà ripristinata a cura della Coop Bagnini. Stiamo supervisionando tutti gli elementi di difesa costieri e portuali e lo faremo nelle prossime ore con Polizia Municipale, volontari di Protezione Civile Lance Cb, personale reperibile del Comune".

In fase di emergenza oppure evento in corso per vento molto forte, stato del mare è vietato accedere ai moli, banchine portuali, arenile demaniale, pinete e parchi. Con vento forte anche associato a temporali è vietata la circolazione in bicicletta, ciclomotori e motoveicoli, per i restanti veicoli il transito sulle vie comunali è consentito a una velocità massima di 30 km/h prestando la massima prudenza in particolare nei viali alberati, dove comunque è vietato sostare.

