Alberi crollati sulle auto e strade bloccate: scene da apocalisse a Milano Marittima

Scene da apocalisse quelle di mercoledì tra Cervia e Milano Marittima - oltre al parco naturale di Cervia devastato da pioggia e vento e alla circolazione dei treni che è stata bloccata tra Lido di Classe e Cesenatico. Pini divelti schiantati contro auto in sosta. Cartelloni spazzati via come foglie. Queste le conseguenze del sistema temporalesco arrivato dal mare che si è abbattuto sul ravennate, colpendo in particolar modo la costa ravennate. Una sfuriata di diversi minuti, sufficiente per seminare tanti danni. Dove non è stato il vento a fare danni è stata l'acqua, con allagamenti nei sottopassi. Segnalati anche alcuni feriti.

In particolare sono stati abbattuti molti alberi, segnali stradali, cartelli e infrastrutture mobili. Stanno già intervenendo la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine, la Protezione Civile e i tecnici comunali. E' stato chiuso al traffico viale 2 Giugno tra la V Traversa e l'Anello del Pino. Problemi di viabilità anche su viale Matteotti tra la V e la X Traversa, piazzale Genova e via Jelenia Gora: è consigliato di non percorrere queste strade. Attenzione ad alberi o oggetti che potrebbero ancora essere pericolanti e attenzione agli ostacoli che si potrebbero trovare in strada. "Vi chiediamo di non intasare le linee telefoniche e di chiamare solo per segnalazioni di emergenza la Polizia Locale al numero 0544979251 oppure i Vigili del Fuoco al numero 115", specificano dal Comune.

La tendenza è per una rapida attenuazione dei fenomeni, con ampie schiarite seguite da ventilazione dai quadranti nord-orientali. Giovedì il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con temperature massime che non supereranno i 31°C. Venerdì mattina non si escludono isolati temporali sui rilievi, mentre sabato, annuncia il servizio meteorologico dell'Arpae, "l'afflusso di correnti più fresche, in arrivo dal nord Europa, determinerà un peggioramento della situazione meteo con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Da domenica nuvolosità variabile, con scarsa probabilità di precipitazioni. Temperature in flessione nella giornata di sabato poi in graduale e lento aumento".

Foto Massimo Argnani

MAGGIORI INFORMAZIONI IN SEGUITO

SPECIALE MALTEMPO