Il maltempo manda in tilt la circolazione ferroviaria: treni bloccati per un guasto alla linea

La pioggia e il vento che mercoledì si sono abbattuti con violenza sul ravennate e in particolar modo sulla zona di Cervia-Milano Marittima hanno mandato in tilt anche la circolazione ferroviaria. Dalle 9.30, infatti, la circolazione dei treni è stata sospesa tra Lido di Classe e Cesenatico a causa di un problema alla linea di alimentazione elettrica dei treni. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rete ferroviaria italiana per cercare di ripristinare il guasto. E' in corso la riorganizzazione dei treni. Disagi anche alla circolazione stradale, con passaggi a livello rimasti chiusi a lungo e i sottopassi che hanno iniziato ad allagarsi.

