Maltempo e strade 'groviera', Lega: "Chi pagherà i danni?"

“La Regione intende attivarsi, in collaborazione con le Province dell’Emilia Romagna, per monitorare le condizioni delle strade provinciali e stanziare i fondi necessari per riparare i danni subiti dalle medesime arterie stradali a seguito della forte ondata di maltempo che ha investito la nostra regione nei giorni scorsi?”. E' quanto chiede alla Giunta di via Aldo Moro un'interrogazione a richiesta scritta presentata dal gruppo assembleare della Lega Nord e firmata dal capogruppo Alan Fabbri e dai consiglieri Stefano Bargi, Daniele Marchetti, Andrea Liverani, Massimiliano Pompignoli, Gabriele Delmonte, Fabio Rainieri, Matteo Rancan e Marco Pettazzoni.

“Nei giorni scorsi l’Emilia Romagna – spiegano dal Carroccio - è stata investita da una forte ondata di maltempo che ha assestato un duro colpo alle strade della nostra regione. Sia sulle corsie dell’autostrada, sulle vie più trafficate delle città, ma anche nei paesi di provincia si sono aperte vere e proprie voragini che hanno causato seri danni sia agli autoveicoli sia alla circolazione stradale. Il dissesto ormai storico delle strade provinciali dell’Emilia Romagna, ulteriormente aggravatosi a causa del maltempo, necessita di un intervento urgente anche dal punto di vista economico. Pur continuando formalmente a mantenere la funzione di gestione delle strade, in seguito alla “Riforma Delrio” sono stati tagliati sia fondi che personale delle Province, pertanto intendiamo sapere se la Regione si farà carico di ripristinare lo stato delle vie di comunicazione della nostra regione” concludono i leghisti.