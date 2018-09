Maltempo estivo, aperte le domande per chiedere il rimborso dei danni

È possibile presentare domanda per la concessione dei contributi economici per i danni al patrimonio privato a seguito delle calamità naturali che si sono verificate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2017 a Lugo, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e completata la ricognizione dei fabbisogni. Possono fare richiesta i soggetti privati che hanno subito danni già segnalati con le schede “Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato”, consegnate al Comune di Lugo.

Le domande devono essere presentate presso il Comune di Lugo entro martedì 23 ottobre con le seguenti modalità: consegna a mano presso l’ufficio amministrativo area Infrastrutture per il Territorio (corso Garibaldi 23), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12; via posta con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “Comune di Lugo, Area Infrastrutture per il Territorio, Piazza Martiri 1, 48022 Lugo (Ra)”; tramite posta elettronica certificata Pec all’indirizzo pg.comune.lugo.ra.it@cert.legalmail.it. La domanda di contributo, a cui va allegata la fotocopia del documento d’identità, deve essere firmata dal richiedente. Inoltre, la domanda deve essere presentata con marca da bollo da 16 euro.

Tutta la documentazione è scaricabile sul sito del Comune di Lugo. È inoltre possibile consultarla e ritirarla personalmente presso l’ufficio amministrativo Area Infrastrutture per il Territorio, in corso Garibaldi 23 (piano terra), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 054538429 il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12. Sono esclusi dai contributi i beni mobili registrati, ovvero gli autoveicoli come automobili, motociclette, motorini, furgoni, ecc.