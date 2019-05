Maltempo, il Consorzio di Bonifica impegnato in tutta la Romagna

Il maltempo che imperversa da domenica ha impegnato duramente il personale del Consorzio di Bonifica della Romagna, già preallertato nella giornata di sabato. Tutto il Comprensorio del Consorzio della Romagna è in allerta meteo rossa per il maltempo che ha provocato numerosi allagamenti.

I tecnici consortili stanno lavorando a fianco della Protezione Civile, Prefettura e dei Servizi tecnici dei Comuni più colpiti dalle piogge, soprattutto nelle aree cesenati e forlivesi dove l’esondazione dei fiumi Savio e Montone ha messo in crisi vasti territori con fortissimi disagi per la popolazione. Il personale del consorzio sta attualmente arginando l’emergenza con sacchettature di sabbia e motopompe per dare soccorso alla popolazione. Nel riminese la briglia sul fiume Marecchia ha ceduto sotto la forza della piena. Il livello di guardia è ancora alto in attesa che si esauriscano le ondate di piena dei fiumi romagnoli. Tutti gli impianti di sollevamento meccanico delle acque (potenza di sollevamento 150.000 lt/sec) stanno funzionando a pieno regime per cercare di scaricare la rete di scolo e prevenire eventuali ulteriori fenomeni.

SPECIALE MALTEMPO