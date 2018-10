Il mare si spinge verso le case: "Speriamo non sia un disastro come quello del 2015"

Il maltempo che lunedì si è abbattuto sul ravennate sta causando non pochi problemi sulla costa. A Lido di Dante il mare si è "mangiato" la spiaggia e l'acqua è arrivata fino alla pineta , ma la situazione è decisamente critica anche a Lido Adriano, dove l'alta marea e la forza del mare in alcune zone hanno eroso la duna di sabbia e l'acqua si è spinta fin verso le case.

"A sud del Bagno Cristallo, in un tratto apparentemente senza duna di protezione, c'è uno stradello di accesso al paese a livello spiaggia, senza paratie o muretto per evitare l'ingressione del mare in paese. Al momento il mare è arrivato a un metro del sentiero - spiega il consigliere territoriale del mare di Lista per Ravenna Luca Rosetti - In diverse zone è un disastro, in certi punti l'acqua è circa un metro sopra il livello stradale. Spero che non siano presenti altre simili situazioni, per evitare il disastro del febbraio 2015".

