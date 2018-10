Il mare si "mangia" la spiaggia e allaga pineta e strade: "Situazione critica, massima prudenza"

Situazione critica sulla costa ravennate. Le avverse condizioni meteorologiche, annunciate dalla Protezione civile e comunicate attraverso l’emissione delle allerte, sono all’origine di una critica situazione della costa per stato del mare e venti forti. Il sindaco Michele de Pascale ha attivato il Coc (Centro operativo comunale) e il volontariato di Protezione civile in caso di intervento di soccorso e assistenza. La situazione è sotto continuo monitoraggio e la più critica risulta quella dei lidi sud, in particolare Lido Adriano. Acqua è presente sulla sede stradale di via Molo Dalmazia a Marina di Ravenna. Situazione critica anche a Lido di Dante, dove il mare si è "mangiato" la spiaggia e l'acqua è arrivata fino alla pineta.

Si raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione e prudenza, in particolare di non accedere alle dighe foranee, ai moli e alle spiagge se non è strettamente necessario. Il forte vento, soprattutto sulla costa, può determinare la caduta di alberi. Permane l’allerta arancione fino alla mezzanotte per stato del mare e criticità costiera e gialla per criticità idrogeologica per temporali e vento.

Video dalla pagina Facebook "Emilia Romagna Meteo", foto dalla pagina "Lido di Dante"

