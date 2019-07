Milano Marittima si piega ma non si spezza: dopo la conta dei danni si riparte

E' impressionante l'immagine aerea della scia di devastazione sulla fascia di Milano Marittima, attraversata mercoledì dalla tromba d'aria. "I danni sono ingenti - spiegano dall'amministrazione comunale - ma la forza di tutti ha permesso l'impossibile e già mercoledì sera si è tornati alla normalità. C'è ancora tanto da fare... e lo faremo! Un piccolo resoconto di quanto accaduto: circa 600 piante cadute e da abbattere nei viali di Milano Marittima, 500 al parco naturale, 1.000 in pineta, 110 in aree private; 5 stabilimenti balneari danneggiati, dal 301 al 306; danni ai manufatti del Circolo tennis e del Parco Naturale; 10 edifici privati danneggiati; dalla I alla IX traversa mancato funzionamento dell'illuminazione pubblica presumibilmente per 3 giorni; nessun problema ad acqua e gas; viabilità principale completamente ripristinata, le traverse entro qualche giorno; ferrovia già in funzione; come danni stimati, parte pubblica 2 milioni di euro fra verde, infrastrutture ed edifici; una signora ferita ma fuori pericolo ora all'ospedale di Cesena; 7 persone evacuate collocate in albergo".

E dopo neanche 24 ore dalla tromba d'aria, dal Comune di Cervia arriva una "carica di positività": "E' con piacere e orgoglio che possiamo dire il nostro consueto... Buongiorno Cervia! Un buongiorno baciato dai raggi del sole di tutti coloro che mercoledì ci hanno aiutato a tornare alla normalità a tempo record e che ancora lavoreranno in questi giorni! Siamo in piena stagione turistica e nonostante tutti gli stabilimenti balneari aperti da gestire, l'impegno della Cooperativa Bagnini spiagge di Cervia e dei "colleghi" dei bagni non colpiti è stato massimo e ammirevole. Ancora una volta grazie".