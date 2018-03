La neve torna a cadere su Ravenna: tutte le informazioni utili

Come previsto dal bollettino meteo, nella nottata tra mercoledì e giovedì è tornata la neve su tutto il ravennate. In città, già alle prime ore del mattino si sono depositati circa cinque centimetri di coltre bianca. Sono entrati in azione già i mezzi spargisale, sopratutto per evitare la formazione di ghiaccio su cavalcavia e rotonde. Per limitare i disagi le lezioni sono state sospese a Ravenna, Cervia e Bassa Romagna (sono invece rimaste aperte le scuole di Faenza) e sul territorio provinciale è in vigore il divieto di circolazione per tutti i mezzi superiore alle 7,5 tonnellate. L'Anas ha comunicato che l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo (o montate dove necessario) è provvisoriamente esteso a tutte le strade statali in Emilia Romagna.

Trasporto pubblico - Trenitalia ha attivato il "livello emergenza" del Piano Neve-Ghiaccio, con alcune cancellazioni. Il servizio di trasporto pubblico e traghetto del bacino di Ravenna, compreso Faenza, viene svolto regolarmente: tuttavia si riscontrano ritardi di 6-8 minuti sul servizio urbano di Ravenna e Faenza dovuti al rallentamento della viabilità cittadina; ritardi anche sul servizio extraurbano.

L’Ausl ha invece invitato a limitare al massimo gli spostamenti e le persone anziane e-o con difficoltà motorie, a non uscire di casa se non per motivi indispensabili. Per le prossime ore si prevede una temporanea intensificazione dei fenomeni.