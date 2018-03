Maltempo, sabato scuole aperte in diversi Comuni: ecco la mappa

Alla luce del miglioramento delle condizioni meteo, i sindaci hanno deciso che le attività didattiche nel territorio di Ravenna, Faenza e nei nove Comuni della Bassa Romagna (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno) riprenderanno regolarmente sabato 3 marzo. Le lezioni saranno sospese solamente nei plessi utilizzati come sedi di seggio per le elezioni politiche di domenica 4 marzo. Anche a Cervia le scuole non sede di seggio elettorale (Scuola Fermi di Pisignano e istituto alberghiero) saranno aperte regolarmente.

