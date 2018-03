Maltempo, scuole chiuse venerdì a Ravenna e provincia: ecco la mappa

"In considerazione dei rischi collegati alla previsione di gelate al suolo, contenuta nell’allerta 31 arancione per ghiaccio/pioggia che gela valida per tutta la giornata di venerdì - dichiara il sindaco Michele de Pascale - in via prudenziale ho disposto anche per venerdì 2 marzo la sospensione delle attività didattiche negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio comunale, comprese Università, Accademia di Belle Arti e Istituto Verdi. Stiamo informando le famiglie e gli studenti con un sms inviato ai loro cellulari. Naturalmente la situazione è sotto continuo presidio e monitoraggio e qualora si rendesse necessario adottare ulteriori e diversi provvedimenti ne daremo tempestiva comunicazione. Restano tutte valide le raccomandazioni fin qui fatte: limitare al massimo gli spostamenti, accertarsi dell’adeguatezza delle dotazioni dei propri veicoli, prestare la massima attenzione alla guida e alla segnaletica, prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua, alle strade eventualmente allagate e/o gelate e ai sottopassi e non accedere a questi ultimi nel caso li si trovi allagati o impraticabili". La stessa ordinanza è stata emessa dal sindaco di Cervia Luca Coffari, dove nell'intero Comune le scuole di ogni ordine e grado venerdì rimarranno chiuse, e dai sindaci dei nove Comuni dell'Unione della Bassa Romagna e dal sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi.

"Siamo a conoscenza - spiegano dal Comune di Ravenna - che continuano a girare nelle chat di Whatsapp e sui social network immagini che sembrano screenshot tratti dal profilo del sindaco che riportano notizie totalmente false relativamente all’apertura o chiusura delle scuole per maltempo, quindi suggeriamo di verificare sempre la notizia sui canali ufficiali. Si ricorda che è attivo il cosiddetto piano ghiaccio/neve: l'insieme delle azioni, dei mezzi organizzati e dei comportamenti, anche in capo ai cittadini, previsti dal Comune in caso di eventi nevosi e per prevenire la formazione di ghiaccio. Il piano nel dettaglio è descritto al seguente link:http://bit.ly/piano-ghiaccio-neve".