La neve scende su Cervia: e alle Saline si distribuisce sale ai cittadini

Anche giovedì mattina i cervesi si sono svegliati sotto a una coltre bianca di neve. La neve sta scendendo su tutto il territorio comunale, con accumuli più significativi nel forese. "I mezzi spalaneve e spargisale sono in azione e stanno ripulendo e spargendo sale negli ingressi di uffici pubblici, ospedale, stazione, ponti pedonali e siti sensibili, sta continuando a nevicare ed è difficile mantenere pulite le strade - spiega puntuale il sindaco Luca Coffari - Le strade principali sono percorribili, mentre sulle secondarie ci possono essere più problemi: sulla statale Adriatica in entrambe le direzioni traffico rallentato, stessa cosa sulle provinciali verso Forlì e Cesena. E' attivo il divieto di transito per i veicoli pesanti sopra le 7,5t su tutte le strade provinciali e statali, senza deroghe; nessun divieto invece sulla rete autostradale (eccezion fatta per la A1 panoramica in entrambe le direzioni, dove nevica intensamente ed è interdetto l'accesso ai veicoli pesanti sopra le 7,5 tonnellate). La rete autostradale terzo tronco risulta percorribile senza particolari criticità. Sulla E45 è in vigore il codice giallo, sempre con divieto per i veicoli pesanti sopra le 7,5 tonnellate, al momento non si segnalano tratti chiusi. Spostatevi solo se strettamente necessario, non usate veicoli privi di pneumatici invernali o catene da neve e tenete massima prudenza alla guida: mantenete una velocità moderata, accelerate e frenate in modo molto graduale, usate uno stile di guida dolce, aumentate la distanza di sicurezza dal veicolo che precede e fate attenzione ai bordi delle strade e agli ostacoli al suolo non visibili per la neve. Per la vostra sicurezza, evitate di usare i veicoli a due ruote. Attenzione anche a piedi: usate calzature adatte e fate attenzione alle zone con possibile formazione di ghiaccio. Chiunque avesse bisogno di sale per il ghiaccio, può recarsi alle Saline: mettono a disposizione il sale di scarto, che costa meno di quello normalmente in vendita".

La situazione autobus in tempo reale è consultabile all'indirizzo https://www.startromagna.it/content/emergenza-neve/, mentre per i treni - che già mercoledì avevano annunciato numerose soppressioni - è possibile consultare il sito di Trenitalia oppure chiamare il numero verde 800892021. Per segnalare situazioni di particolare pericolo è attiva la Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 0544979251.