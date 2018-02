Neve e ghiaccio, nuova allerta meteo per 'temperature estreme': mercoledì le scuole restano aperte

I ravennati si sono svegliati con la città imbiancata. La neve, in città, è alta circa cinque centimetri e le scuole di ogni ordine e grado, come da ordinanza emessa lunedì sera, sono rimasta chiuse. Nella notte tra lunedì e martedì la neve è scesa sia nell'entroterra che sulla costa. “Poiché le previsioni meteo delle prossime ore indicano assenza o scarsità di precipitazioni nevose, pur in presenza di temperature al di sotto dello zero, e poiché gli interventi messi in campo sulla viabilità comunali a partire da lunedì e tuttora in corso stanno dando risultati positivi, nella giornata di mercoledì 28 febbraio le scuole saranno aperte: ci sono pervenute segnalazioni di messaggi pubblicati in alcune chat di genitori che riportano una comunicazione fuorviante relativa all'apertura/chiusura delle scuole, ma confermiamo l'apertura - dichiara il sindaco Michele de Pascale. - Per quanto riguarda la chiusura di martedì sono assolutamente consapevole che abbia comportato disagi alle famiglie; li comprendo appieno e me ne dispiace sinceramente, ma nel ponderare i pro e i contro tra l’opzione di mantenere le scuole aperte e quella di chiuderle ho valutato, avendo come riferimento primario quello della sicurezza della circolazione e quindi di tutti gli utenti della strada, che la scelta più opportuna fosse quella della chiusura. Naturalmente resta assolutamente valida la necessità di prestare la massima attenzione alla guida, perché ci saranno tratti di strada ghiacciati, e di accertarsi dell’adeguatezza delle dotazioni dei propri veicoli. E' appena stata emanata, infatti, l’allerta 29 gialla, valida 36 ore, dalle 12 di martedì alla mezzanotte di mercoledì, per criticità idrogeologica, temperature estreme, neve, ghiaccio/pioggia che gela e stato del mare".

Per quanto riguarda gli interventi finora svolti sul fronte della viabilità comunale, il Comune lunedì ha dapprima attivato il servizio relativo al ripristino delle normali condizioni di viabilità in presenza di ghiaccio. Sono entrati in campo dodici spargisale, otto dalle 19 alle 2, quattro dalle 19 e tuttora in attività; sei squadre operative sono entrate in servizio alle 7 di questa mattina per spargimento di sale nel centro; sono stati finora utilizzati 900 quintali di sale e sono arrivati stamattina altri cinque bilici da 280 quintali l’uno. Successivamente, considerata l'intensità del fenomeno, è stato attivato il piano neve, con 58 lame in funzione dalle 3 della notte, 55 delle quali tuttora al lavoro. Martedì mattina in Prefettura è stato deciso di mantenere in essere l'ordinanza del prefetto che vieta la circolazione dei mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate, con deroghe, dalle 12 alle 20, per chi è diretto al nord. Il Comitato operativo viabilità si riunirà nuovamente in Prefettura alle 17. "Naturalmente la situazione è sotto continuo presidio e monitoraggio - conclude il primo cittadino - e qualora si rendesse necessario adottare diversi provvedimenti ne daremo tempestiva comunicazione". Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua, alle strade eventualmente allagate e/o gelate e ai sottopassi e non accedere a questi ultimi nel caso li si trovi allagati o impraticabili; prestare la massima attenzione alla guida e alla segnaletica stradale nonché accertarsi dell’adeguatezza delle dotazioni del proprio veicolo; non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge. Dal 1 novembre è attivo il cosiddetto piano ghiaccio/neve: l'insieme delle azioni, dei mezzi organizzati e dei comportamenti, anche in capo ai cittadini, previsti dal Comune in caso di eventi nevosi e per prevenire la formazione di ghiaccio. Il piano nel dettaglio è descritto al seguente link:http://bit.ly/piano-ghiaccio-neve.

Scuole aperte anche a Cervia

"A Cervia la situazione è tornata praticamente alla normalità nel territorio comunale, le strade sono tornate percorribili e le previsioni tendono, momentaneamente fino a mercoledì sera, al miglioramento - spiega il sindaco di Cervia Luca Coffari - Per queste ragioni, mercoledì 28 febbraio le scuole nel Comune di Cervia saranno aperte regolarmente. Anche questa notte passeranno i mezzi spargimento sale e gli addetti sono al lavoro per pulire la neve residua nei plessi delle scuole e spargimento sale. Dalla serata prestate la massima attenzione e prudenza alla guida, in quanto è possibile la formazione di ghiaccio".

Obblighi e modalità da adottare per la circolazione stradale

In caso di neve e/o ghiaccio è vietato il transito con tutti i veicoli a due ruote (biciclette, ciclomotori, motoveicoli, ecc.) in tutte le strade, piazze e pertinenze stradali di competenza del Comune di Ravenna. Per le automobili è d’obbligo l’uso delle catene omologate o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio nei seguenti tratti stradali: cavalcavia di via Romea Sud (sui Fiumi Uniti); sottopasso della linea ferroviaria in viale Europa tra le rotonde Gran Bretagna e Germania; rampe di raccordo tra via Ravegnana e viale Alberti; cavalcavia di viale Randi compreso tra la rotonda Lussemburgo e la rotonda Austria; cavalcavia di via Gaetano Savini sulla S.S. 16 Adriatica; cavalcavia di via Faentina sulla linea ferroviaria; cavalcavia di via Teodora sulla linea ferroviaria; cavalcavia di circonvallazione alla Rotonda dei Goti sulla linea ferroviaria; cavalcavia di via Cavina sulla linea ferroviaria; cavalcavia di via Fosso Dimiglio sulla linea ferroviaria; cavalcavia di via della Chimica sulla linea ferroviaria; cavalcavia di via Canale Magni fra le rotonde degli Spedizionieri e degli Scaricatori; cavalcavia di via Classicana (su via Darsena S. Vitale); cavalcavia di via Trieste (sulla S.S. 67 Tosco Romagnola); ponte mobile di via Monti (sul canale Candiano); cavalcavia di via Stradone (sulla S.S. 67 Tosco Romagnola).

Comportamenti e doveri dei cittadini

I residenti in edifici privati che si affacciano su aree di pubblico passaggio hanno l'obbligo di adottare alcuni comportamenti. Tra questi: sgomberare la neve dai marciapiedi per l'intera larghezza e per tutto il fronte degli stabili di propria competenza; accogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata o non ostruisca le caditoie stradali; spargere nelle aree sgomberate dalla neve, se la temperatura scende sotto zero, un adeguato quantitativo di sale, per evitare la formazione di ghiaccio. In caso di disagi e problemi Sistema 3 rende attiva, in ogni situazione di maltempo, una centrale operativa a cui ci si può rivolgere attraverso i seguenti canali: numero verde gratuito 800978483, e-mail segnalazioni@sistema.ra.it. Le sole situazioni di particolare gravità (incidenti e pericoli causati dal maltempo, ostacoli alla viabilità, situazioni di disagio a persone o animali etc.) potranno essere segnalate alla centrale operativa della Polizia Municipale allo 0544482999.