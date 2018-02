Neve e ghiaccio, Cervia si sveglia imbiancata: i consigli e come segnalare le emergenze

Anche a Cervia è nevicato a tratti per tutta la notte tra lunedì e martedì. I cervesi martedì mattina si sono svegliati con una città bianca, dove sta continuando a nevicare su tutto il territorio comunale. "Gli accumuli al suolo non sono critici - comunica il sindaco Luca Coffari - Sono partiti i mezzi spazzaneve in particolare nel forese dove gli accumuli sono più significativi con l'ultima nevicata. Si partirà dalle strade principali (priorità 1) per poi passare alle vie priorità 2 e 3. Il lavoro di pulitura delle strade viene fatta insieme anche alla Provincia sulle strade provinciali. Sulla costa la situazione piu critica è a Pinarella e Tagliata e anche li a breve partiranno i mezzi spazzaneve, che non possono intervenire quando gli accumuli sono di alcuni centimetri (2-3 cm) in quanto viene solo pressata e si crea una lastra di ghiaccio compatta, per cui si sparge il sale per evitarne la formazione. Questa è l'operazione che abbiamo fatto da lunedì notte fino all'ultima nevicata e continueremo a farla nelle strade dove, seppur bianche, gli accumuli sono bassi e non consentono la pulizia ottimale. Gli accumuli di neve in queste ore hanno superato i 4-5 centimetri in alcune zone del territorio, per cui siamo partiti martedì mattina intorno alle 10 con i mezzi spazzaneve. Al momento sono percorribili la statale Adriatica e le strade provinciali verso Cesena e Forlì, non si segnalano situazioni di particolare disagio. Tuttavia, per garantire una migliore viabilità e la sicurezza di tutti, si invita a non mettersi alla guida se non strettamente necessario. Massima prudenza al volante: moderare la velocità, aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, tenere uno stile di guida dolce, con frenate e accelerazioni graduali con massima attenzione al ghiaccio. Se non avete i pneumatici invernali, tenene in auto le catene da neve pronte all'uso e montatele se necessario. Non utilizzate veicoli a due ruote".

Mezzi di trasporto e segnalazioni d'emergenze

Per avere informazioni sulla situazione bus in tempo reale si può consultare la pagina https://www.startromagna.it/content/emergenza-neve/, mentre per la situazione treni è possibile chiamare il numero verde 800892021. Per segnalare situazioni di particolare pericolo e di sola emergenza è attiva la Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 0544979251.