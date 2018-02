Gelido risveglio a Cervia, il sindaco: "Massima attenzione a strade e marciapiedi ghiacciati"

Un gelido risveglio a Cervia, dove i cittadini si sono alzati con temperature molto rigide, tra i -5 e i -6 gradi. "I mezzi spargisale, a seguito anche delle segnalazioni pervenute, sono tornati in azione - spiega il sindaco Luca Coffari, raccomandando di prestare attenzione alle strade e ai marciapiedi ghiacciati - Grazie alle operazioni di spargimento sale e antighiaccio fatte nella notte, le strade principali sono tutte pienamente percorribili; così come la statale Adriatica e le strade provinciali per Cesena e Forlì. Una leggera spolverata di neve ha imbiancato alcune zone della città, e la neve intermittente può aver creato alcune criticità aggiuntive, in particolare in certe strade secondarie. A questo si aggiunge che in alcune zone le temperature straordinariamente basse possono aver limitato l'efficacia del sale. E' necessario guidare con la massima prudenza. Per oggi le previsioni indicano tempo variabile, con peggioramenti attesi per giovedì. Le scuole restano aperte sia a Cervia che nel Comune di Ravenna". Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la Polizia Municipale al numero 0544979251.