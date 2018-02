Neve e gelicidio: giovedì scuole chiuse a Ravenna, Cervia e in Bassa Romagna

"In considerazione dell'allerta meteo arancione, diramata dalla Protezione civile regionale che prevede precipitazioni a carattere nevoso e conseguente rischio ghiaccio nelle strade, e sulla base delle risultanze emerse in sede del Comitato operativo viabilità e dei relativi provvedimenti in corso di emanazione della Prefettura - dichiara il sindaco Michele de Pascale - in via precauzionale ho disposto per giovedì 1 marzo la sospensione delle attività didattiche negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio comunale, comprese Università, Accademia di Belle Arti e Istituto Verdi. In questo momento stiamo informando le famiglie e gli studenti con un sms inviato ai loro cellulari".

Scuole chiuse anche a Cervia e in Bassa Romagna, aperte a Faenza - Stessa ordinanza è stata emessa dai sindaci di Cervia e dei Comuni della Bassa Romagna (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno), dove scuole di ogni ordine e grado giovedì sospenderanno le attività didattiche, mentre a Faenza le scuole saranno aperte regolarmente.

Il sindaco raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, accertarsi dell’adeguatezza delle dotazioni dei propri veicoli, prestare la massima attenzione alla guida e alla segnaletica, prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua, alle strade eventualmente allagate e/o gelate e ai sottopassi e non accedere a questi ultimi nel caso li si trovi allagati o impraticabili. "Naturalmente la situazione è sotto continuo presidio e monitoraggio - continua il sindaco - e qualora si rendesse necessario adottare ulteriori e diversi provvedimenti ne daremo tempestiva comunicazione”. E' attivo il cosiddetto piano ghiaccio/neve: l'insieme delle azioni, dei mezzi organizzati e dei comportamenti, anche in capo ai cittadini, previsti dal Comune in caso di eventi nevosi e per prevenire la formazione di ghiaccio. Il piano nel dettaglio è descritto al link http://bit.ly/piano-ghiaccio-neve.