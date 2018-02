A Faenza le scuole restano aperte, il sindaco: "Attivati tutti i mezzi del piano neve"

Nel tardo pomeriggio di mercoledì, il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi ha riunito il Comitato operativo comunale per la Protezione Civile. "Le previsioni meteo indicano per giovedì nevicate deboli al mattino con accumuli di circa 5 centimetri e una intensificazione delle precipitazioni nevose al pomeriggio/sera - spiega Malpezzi - Tenuto conto della necessità di assicurare il servizio scolastico, il comitato ha deciso di garantire l'accesso alle scuole, attivando tutti i mezzi del piano neve. Per quanto riguarda la giornata di venerdì in cui sono previste forti gelate, verranno assunti gli opportuni provvedimenti nel pomeriggio di giovedì. Comprendiamo i disagi, soprattutto per studenti e insegnanti provenienti da altre città. D'altra parte, nei limiti del possibile, l'amministrazione comunale è tenuta a rendere fruibili i servizi pubblici".