Ravenna sotto un soffice manto di neve, il sindaco: "Limitate gli spostamenti"

I ravennati si sono svegliati con la città imbiancata. La neve, in città, è alta circa cinque centimetri e le scuole di ogni ordine e grado, come da ordinanza emessa lunedì sera, sono rimasta chiuse. Nella notte tra lunedì e martedì la neve è scesa sia nell'entroterra che sulla costa. "Raccomando di limitare il più possibile gli spostamenti e di prestare la massima attenzione alla guida e alla segnaletica stradale nonché di accertarsi dell’adeguatezza delle dotazioni del proprio veicolo", raccomanda il sindaco Michele de Pascale. Dal 1 novembre è attivo il cosiddetto 'piano ghiaccio/neve': l'insieme delle azioni, dei mezzi organizzati e dei comportamenti, anche in capo ai cittadini, previsti dal Comune in caso di eventi nevosi e per prevenire la formazione di ghiaccio. Tra le altre cose il piano prevede che in presenza di ghiaccio e/o precipitazioni nevose entrino in funzione 130 mezzi, di cui 50 lame, 15 pale, 4 autocarri, 20 bobcat e 41 spandisale

Obblighi e modalità da adottare per la circolazione stradale

In caso di neve e/o ghiaccio è vietato il transito con tutti i veicoli a due ruote (biciclette, ciclomotori, motoveicoli, ecc.) in tutte le strade, piazze e pertinenze stradali di competenza del Comune di Ravenna. Per le automobili è d’obbligo l’uso delle catene omologate o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio nei seguenti tratti stradali: cavalcavia di via Romea Sud (sui Fiumi Uniti); sottopasso della linea ferroviaria in viale Europa tra le rotonde Gran Bretagna e Germania; rampe di raccordo tra via Ravegnana e viale Alberti; cavalcavia di viale Randi compreso tra la rotonda Lussemburgo e la rotonda Austria; cavalcavia di via Gaetano Savini sulla S.S. 16 Adriatica; cavalcavia di via Faentina sulla linea ferroviaria; cavalcavia di via Teodora sulla linea ferroviaria; cavalcavia di circonvallazione alla Rotonda dei Goti sulla linea ferroviaria; cavalcavia di via Cavina sulla linea ferroviaria; cavalcavia di via Fosso Dimiglio sulla linea ferroviaria; cavalcavia di via della Chimica sulla linea ferroviaria; cavalcavia di via Canale Magni fra le rotonde degli Spedizionieri e degli Scaricatori; cavalcavia di via Classicana (su via Darsena S. Vitale); cavalcavia di via Trieste (sulla S.S. 67 Tosco Romagnola); ponte mobile di via Monti (sul canale Candiano); cavalcavia di via Stradone (sulla S.S. 67 Tosco Romagnola).

Comportamenti e doveri dei cittadini

I residenti in edifici privati che si affacciano su aree di pubblico passaggio hanno l'obbligo di adottare alcuni comportamenti. Tra questi: sgomberare la neve dai marciapiedi per l'intera larghezza e per tutto il fronte degli stabili di propria competenza; accogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata o non ostruisca le caditoie stradali; spargere nelle aree sgomberate dalla neve, se la temperatura scende sotto zero, un adeguato quantitativo di sale, per evitare la formazione di ghiaccio. In caso di disagi e problemi Sistema 3 rende attiva, in ogni situazione di maltempo, una centrale operativa a cui ci si può rivolgere attraverso i seguenti canali: numero verde gratuito 800978483, e-mail segnalazioni@sistema.ra.it. Le sole situazioni di particolare gravità (incidenti e pericoli causati dal maltempo, ostacoli alla viabilità, situazioni di disagio a persone o animali etc.) potranno essere segnalate alla centrale operativa della Polizia Municipale allo 0544482999.