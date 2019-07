Milano Marittima devastata dalla tempesta: la spiegazione del violento evento atmosferico

C'è chi l'ha definita, erroneamente, una tromba d'aria per gli effetti che ha seminato al suo passaggio. Ma il violento fenomeno meteorologico che mercoledì si è abbattuto sul litorale cervese poco dopo le 9 potrebbe essere classificato come "downburst" o "microburst". Analizza Pierluigi Randi, tecnico meteorologo di Emilia Romagna Meteo e vicepresidente dell'associazione di meteorologici professionisti Ampro: "Ci sono immagini non solo di Milano Marittima, ma anche di Cervia, quindi l'area coperta da danni è estesa. Tutti i pini che ho notato dalle foto sono sradicati e non spezzati. Di solito il tornado o tromba marina spezza, mentre il downburst invece sradica". Questo particolare tipo di vento viene spesso confuso con la tromba marina o tornado.

All’interno di un temporale sono presenti due correnti d’aria principali: quella calda che sale dal basso verso l’alto (updraft) e quella fredda che scende dall’alto verso il basso (downdraft). Quando ormai i moti d’aria sono diventati molto intensi all’interno della nube temporalesca, il downdraft fuoriesce dalla nube e precipita verso il suolo ad elevata velocità, superando anche i 100 chilometri orari Questa colonna d’aria fredda contiene anche le precipitazioni associati a forti raffiche di vento. L’impatto del downdraft è quasi sempre violento al suolo e proprio questi venti prendono il nome di “downburst”. Le raffiche si muovono in modo lineare verso tutte le direzioni, con una maggior incisività nella direzione in cui si muove il temporale, causando danni su vaste zone. Proprio come accaduto in questa circostanza.

SPECIALE MALTEMPO