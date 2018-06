Un muro bianco in lontananza, poi si scatena il nubifragio anche con grandine

Un muro bianco in lontananza in arrivo dal Forlivese che non faceva presagire nulla di buono. Mercoledì pomeriggio l'area settentrionale di Ravenna è stata colpita da un violento nubifragio. In meno di trenta minuti sono caduti oltre 50 millimetri di pioggia. Il temporale è stato accompagnato anche da grandine da piccole dimensioni e da raffiche di vento localizzate, anche superiori ai 50 chilometri orari. La temperatura è crollata di diversi gradi durante il passaggio perturbato, passando temporaneamente da una massima di 28.9°C a 17.5°C (dati Emilia Romagna Meteo per la zona Porto). L'instabilità non è altro che un antipasto di un peggioramento atteso nella nottata tra mercoledì e giovedì, che si innescherà a causa del transito di una goccia di aria fredda e che attiverà venti dai quadranti nord-orientali. E' prevista la formazione di una linea temporalesca, che dal mare si estenderà all'entroterra, con fenomeni localmente di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento. Per questo motivo la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla". Già giovedì mattina si assisterà ad un miglioramento delle condizioni atmosferiche.