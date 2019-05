Savio a rischio esondazione: "State ai piani alti o rifugiatevi nelle scuole"

Procede l’azione di monitoraggio dei fiumi, dopo che le intense piogge della giornata di domenica hanno fatto superare in diversi corsi d’acqua, nelle zone collinari, il livello idrometrico di soglia 2 (arancione) e 3 (rosso). Per quanto riguarda in particolare il Savio, al momento la piena sta passando da Cesena e nelle prossime ore è attesa una piena molto importante nel territorio del comune di Ravenna. Nella sede della Polizia Locale è in corso il Coc (Centro operativo comunale) convocato dal sindaco Michele de Pascale, autorità comunale di Protezione civile, per monitorare la situazione e prendere i provvedimenti più adeguati.

E’ possibile che nelle prossime ore si debba provvedere alla chiusura dei ponti sul Savio: quello sulla strada provinciale fra Matellica e Cannuzzo, quello sulla provinciale 254 fra Castiglione di Ravenna e Castiglione di Cervia; in condivisone con il Comune di Cervia si è deciso di chiudere la passerella ciclopedonale e potrebbe essere interrotta la circolazione in via Romea Sud fra Savio di Cervia e Savio di Ravenna e sul ponte di collegamento fra Lido di Savio e Lido di Classe. Il sindaco de Pascale raccomanda fortemente alla popolazione interessata di non uscire di casa, stando possibilmente ai piani alti, e non effettuare spostamenti se ci si trova in un luogo sicuro, a meno che non sia strettamente necessario. Permane naturalmente la raccomandazione di non accedere ai capanni e alle aste fluviali. La situazione è tenuta costantemente sotto controllo. A breve aggiornamenti anche sulle situazioni di Ronco, Montone e Lamone.

Vista la situazione del Savio e il rischio esondazione in zona Castiglione – Mensa Matellica – Savio di Ravenna si sta diramando con tutti i mezzi a disposizione l'allerta alla popolazione di Castiglione, Mensa Matellica e Savio di Ravenna. Dalle prime ore del pomeriggio fino a sera (fra le 17 e le 21 fase critica) la popolazione si tenga allertata e, in caso di emergenza per esondazione del fiume Savio, se possibile salga ai piani alti. Se la propria casa non dispone di un piano sopraelevato e non è possibile andare da amici o parenti recarsi alla scuola elementare di San Zaccaria (per chi vive a Castiglione e Mensa Matellica) oppure alla scuola materna di Fosso Ghiaia (per chi vive a Savio).

Cosa fare in caso di rischio idraulico

Allontanarsi tempestivamente dalle zone allagabili, e qualora non sia possibile, recarsi ai piani più alti delle abitazioni e attendere l’arrivo dei soccorsi; non accedere ai locali interrati, seminterrati o scantinati; portare ai piani più alti delle abitazioni i beni di prima necessità (viveri); portare ai piani più alti delle abitazioni eventuali sostanze inquinanti; staccare la corrente elettrica evitando, in tale operazione, di venire a contatto con l’acqua; se non si possono portare in un posto sicuro, liberare gli animali; se si è in macchina, procedere lentamente senza fermarsi: in caso di arresto del veicolo spegnere il motore; non accedere ai sottopassi; non accedere agli argini dei fiumi, alle aree golenali o ai capanni da caccia e pesca; se si è all’aperto cercare di raggiungere il punto più alto evitando assolutamente i ponti; dopo l’esondazione, evitare di collegare elettrodomestici alla presa di corrente, non bere acqua dai rubinetti (potrebbe essere inquinata), utilizzare il telefono solo in caso di emergenza. In caso di emergenza, chiamare il 112 oppure lo 0544219219.