L'acqua alta fa preoccupare: evacuate le famiglie vicino alla chiusa di San Bartolo

Il maltempo non sembra voler dare tregua al ravennate e, più in generale, a tutta l'Emilia Romagna. Nel tardo pomeriggio di lunedì, intorno alle 17.30, si è deciso di fare evacuare a livello precauzionale i residenti delle abitazioni poste nella zona della chiusa di San Bartolo, divenuta tristemente celebre a novembre dopo il crollo in cui ha perso la vita un uomo. I residenti vicino al fiume, sul lato di Longana, sono stati infatti invitati a lasciare le loro abitazioni. Nel corso della giornata la Protezione civile regionale ha effettuato interventi di consolidamento del cantiere sul Ronco, il passaggio della piena è previsto per le ore 22.00.

SPECIALE MALTEMPO