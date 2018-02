Fiumi a livelli preoccupanti: crolla un tratto di argine

La pioggia continua a cadere imperterrita su tutto il ravennate e i fiumi si innalzano a livelli preoccupanti. Attualmente le situazioni più critiche, costantemente monitorate da Vigili del fuoco e Forze dell'ordine, si riscontrano in zona San Zaccaria, Castiglione e nei territori limitrofi. Sotto controllo anche i corsi d'acqua del lughese e del faentino.

In zona Mandriole, invece, è crollato un tratto di argine del canale Destra Reno, in fregio alla via Poggi che è stata interrotta al traffico nel tratto esposto a rischio di cedimento . Sul posto è intervenuto l'Ente di bonifica della Romagna occidentale, che sta monitorando la situazione per evitare che la situazione si aggravi. Peggioramenti sono previsti nella notte e nel weekend.