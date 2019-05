Il maltempo causa danni a cittadini e agricoltori: "Subito lo stato di calamità"

"Riconoscere subito lo stato di calamità per le province di Ravenna e Forlì-Cesena colpite dalla straordinaria ondata di maltempo e dall'esondazione dei fiumi". Lo chiede il deputato Marco Di Maio, che si aggiunge alla richiesta del primo vicepresidente della commissione Agricoltura del Parlamento Europeo Paolo de Castro rivolgendosi al Governo, a cui assicura che "di fronte a questioni di tale portata, verranno messe da parte le appartenenze politiche per dare la massima priorità agli interventi a favore di cittadini e imprese".

"Seguo da vicino l'evolvere della situazione in Romagna - afferma il parlamentare romagnolo - dove i danni provocati dall'eccezionale ondata di maltempo rendono necessario un impegno di tutti i soggetti per far fronte in tempi rapidi alle emergenze. Un esempio in tal senso ci arriva da tutte le forze di soccorso, pubblica sicurezza, amministratori pubblici e volontari, a cui va rivolto il più vivo apprezzamento e ringraziamento per il lavoro che hanno svolto e stanno svolgendo. Per questo motivo chiediamo al Governo e alla maggioranza di attivarsi assieme all'opposizione per inserire al più presto, eventualmente già nel decreto "crescita" tuttora all'esame del parlamento le misure necessarie a sostenere i territori colpiti. Contestualmente va riconosciuto nei tempi più rapidi possibili lo stato di calamità per i danni subiti dall'agricoltura, che sono ingenti e stimati in decine di milioni di euro. Anche su questo punto, siamo pronti, pur dall'opposizione, a sostenere il governo nel favorire un rapido completamento dell'iter di riconoscimento".

