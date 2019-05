Massi pericolanti sulla 'Casolana riolese': strada chiusa dopo il maltempo

Ancora frane e strade pericolose a Casola Valsenio, dopo il maltempo che lunedì si è abbattuto con violenza su tutta la Romagna e che aveva già portato alla chiusura di alcune arterie nel casolano. Martedì, infatti, è stata interrotta la circolazione su ambo i lati sulla strada provinciale 306 'Casolana riolese' al km 27, all'altezza della frazione di Mercatale, a causa di alcuni massi pericolanti e parzialmente staccati che creano pericolo. Sul posto la Polizia municipale, una squadra dei Vigili del fuoco e il Responsabile della Provincia di Ravenna. Già incaricata l’impresa per il distacco e la messa in sicurezza. Non si conoscono attualmente i tempi di ripristino e riapertura al traffico.

SPECIALE MALTEMPO