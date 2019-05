Strade franate e viabilità interrotta, il sindaco: "Mancano condizioni di sicurezza"

Il maltempo che si sta abbattendo con violenza sul ravennate, così come su quasi tutta la Romagna, non ha risparmiato neanche la zona di Casola Valsenio. Un territorio fragile e complicato messo a dura prova. "Le intense piogge hanno provocato subito dei danni alla nostra viabilità collinare - spiega il sindaco Nicola Iseppi - Gravi danni sulla strada della Sintria e sul Cerro: qui le condizioni di sicurezza mancano e si dovrà interrompere la viabilità fino a un primo ripristino. Frane importanti su via Cestina, smottamenti di terreno in località Settefonti e Lama. Si stanno eseguendo i primi lavori di pulizia e messa in sicurezza, ma saranno purtroppo giorni intensi. Sarà nostra cura segnalare alla Regione Emilia Romagna e alla Protezione Civile gli interventi da finanziare per un completo ripristino. In questi momenti di difficoltà ci sentiamo comunque vicini ai territori della nostra pianura, che stanno lottando con le piene dei fiumi".