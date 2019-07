Il maltempo fa crollare l'albero sull'auto: dentro c'era una donna

Il maltempo che martedì pomeriggio si è abbattuto sulla Romagna ha causato qualche danno anche nel ravennate. Sono stati segnalati danni su molte produzioni nelle colline ravennati tra Riolo Terme, Casola Valsenio e Brisighella e in Bassa Romagna, con grandine di grossa dimensione. Nel faentino si è verificato il crollo di alcuni alberi: uno di questi, fortunatamente di piccole dimensioni, è precipitato su di un'auto al cui interno c'era una donna, in via della Filanda a Faenza. Per fortuna la caduta ha causato danni solo alla carrozzeria del veicolo. I Vigili del fuoco sono intervenuti anche per qualche piccolo allagamento. Il temporale pomeridiano che ha interessato Faenza centro nel pomeriggio ha scaricato 28 millimetri di pioggia, di cui 21 in meno di mezz'ora. Nella notte proseguiranno i fenomeni estesi ancora a tutto il territorio.

Immagine di repertorio