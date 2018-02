Maltempo, revocata l’ordinanza che vieta il transito ai veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate

Il Comitato Operativo Viabilità in Prefettura ha stabilito martedì pomeriggio la revoca dell’ordinanza che vieta il transito dei veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate su tutte le strade della provincia. Il provvedimento, reso necessario dalla situazione metereologica, era entrato in vigore alle 22 di domenica. Resta il limite lungo l'A14 direzione sud dallo svincolo di Faenza verso Forlì e lungo la Statale 16 Adriatica, dal chilometro 157+100 in direzione sud verso Rimini.

