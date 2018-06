Piogge violente, lampi, tuoni e raffiche di vento: nottata di temporali nel ravennate

Scariche di pioggia violente con raffiche di vento, nubifragi e grandine. E poi lampi e saette a illuminare a giorno la città. Era attesa nella nottata tra giovedì e venerdì la perturbazione temporalesca e puntualmente si è presentata, valicando l'Appennino, poco dopo le 2.30. Il territorio è stato sferzato da intense raffiche di vento, la più intensa a Porto Corsini di 98.2 chilometri orari. Colpita anche la Bassa Romagna. E anche in questo caso è stato il vento a far paura. A Cotignola la stazione meteo associata ad Emilia Romagna Meteo ha registrato una raffica di 66 chilometri orari, mentre ad Albereto, nel faentino, è stata di 64.4 chilometri. A livello pluviometrico la zona più colpita è stata quella del lughese, con quantitativi tra 20 e 22 millimetri. Non sono mancate le grandinate a macchia di leopardo. In tutta la regione sono caduti nella nottata ben 44mila fulmini, come evidenziato da Emilia Romagna Meteo nella propria pagina Facebook. Il vortice depressionario responsabile della fase di maltempo proseguirà il proprio cammino verso i Balcani favorendo nel fine settimana un veloce rinforzo di un campo di anticiclonico, con temperature che si riporteranno al di sopra della media del periodo, con punte anche superiori ai 30 gradi.