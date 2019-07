Temporali, fulmini e grandinate: il maltempo si abbatte sul ravennate

Come da previsioni, mercoledì sera il maltempo ha colpito l'intera Romagna con temporali sparsi anche di forte intensità. Il cielo ha visto parecchie fulminazioni che hanno illuminato fino a tarda notte prima le colline appenniniche e, in ultimo, le zone costiere. Sono state segnalate grandinate sparse in alcuni territori della Romagna, a Faenza, Brisighella, Conselice, Civitella di Romagna, Modigliana, Premilcuore e al confine tra ravennate e ferrarese. Ravenna città (25 mm) e Modigliana (50 mm) risultano essere le zone con maggiori accumoli di pioggia e anche il vento in alcune località è stato molto sostenuto. Anche per giovedì pomeriggio è previsto qualche temporale sparso nella zona collinare e pedecollinare forlivese, ma nel complesso sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento.