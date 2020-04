Maltempo sul ravennate: il vento fa crollare un albero sulla centralina del teatro

Martedì il maltempo e il vento si sono abbattuti sul ravennate. I Vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone della provincia, ma soprattutto a Ravenna, per la segnalazione di alcuni alberi e cartelloni fatti cadere dal vento. Tra gli interventi dei pompieri, in particolare, si segnala quello al Teatro Rasi in via di Roma, dove un albero è crollato sulla centralina elettrica. I Vigili del fuoco di Ravenna hanno subito messo in sicurezza la zona.

