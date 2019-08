Forti raffiche di vento fino ai 90 all'ora e pioggia. Due ragazzi feriti sotto un albero

Un'intensa e veloce ondata di maltempo ha colpito il ravennate, in particolare le zone della Bassa Romagna e di Faenza. Intorno alle 17,30 di venerdì pomeriggio il cielo si è fatto nero cupo e, accompagnate da forti raffiche di vento, sono cadute in pochi minuti intense precipitazioni, circa 50 millimetri d'acqua. Diverse le telefonate giunte ai vigili del fuoco per la segnalazione di alberi e rami caduti, nonché tegola rimosse. Allagate diverse strade, con problemi soprattutto nei lidi. A Modigliana, sopra Faenza, si segnala una persona intrappolato sotto un albero caduto, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118.

Le precipitazioni si sono concentrate nel Lughese, con un picco di 50,3 millimetri d'acqua in meno di un'ora a Lugo e 40,9 a Bagnacavallo. Meno intensa la pioggia nel resto del territorio. Tutto il Ravennate, invece, è stato sferzato da forti raffiche di vento. La rete amatoriale associata a Emilia-Romagna meteo indica un picco di 90,1 chilometri all'ora a San Romualdo, 88,4 km a Faenza e 80,5. Per un albero crollato sulla via Bastia vecchia a San Bernardino la strada è sbarrata. Alberi caduti anche alle Bassette di Ravenna.

Ulteriori informazioni in seguito