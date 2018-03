Maltrattamenti agli anziani nella casa famiglia: "Servono maggiori controlli"

"Nella 'casa famiglia degli orrori' anziani umiliati, incatenati e picchiati. Aguzzini agli arresti. E' un titolo che non avrei mai voluto leggere riferito ad una struttura localizzata nel mio paese a Sant'Alberto e più in generale nel Comune di Ravenna". A parlare è Enzo Dalmonte, consigliere territoriale di Sant'Alberto, che commenta la vicenda della casa di riposo per anziani che mercoledì ha sconvolto l'intera città.

"E' successo quello che non dovrebbe mai succedere in una comunità civile strutturata e con una organizzazione sanitaria - prosegue Dalmonte - Non abbiamo saputo difendere le fascie più deboli, non siamo riusciti a prevedere e prevenire cosa poteva succedere in una piccola casa famiglia per persone autosufficienti che avevano bisogno di piccoli servizi personali e un tetto dove ricoverarsi. Di chi è la responsabilità? Occorre fare secondo me un pensiero su come agire in futuro: sentiamo nel filmato una persona che si lamenta, che grida aiuto: raccogliamo questo grido e che si faccia qualcosa per il futuro. E' d'obbligo fare chiarezza per rispetto alla categoria delle persone interessate che è tra le più deboli e fragili nelle nostre comunità e sicuramente è quella con la più scarsa capacità contrattuale. In futuro non dobbiamo aspettare la Procura della Repubblica per agire".

I sindacati

"Quanto successo ci ricorda quanto sia cambiata questa società, dove interesse privato e business non conoscono più limiti, neanche di fronte alla sofferenza e al disagio di donne e uomini che a torto vengono considerati non più utili alla società - commentano i sindacati Cgil, Cisl, Uil e le categorie dei pensionati Spi, Fnp e Uilp - Attendiamo ora che la giustizia faccia il suo corso, affinché tutti i responsabili rispondano davanti alla legge delle loro azioni. Nello stesso tempo ribadiamo che il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione pone problemi spesso sottovalutati anche dalle istituzioni e affrontati in maniera inadeguata, da chi ha la responsabilità politica e amministrativa della gestione della assistenza in ogni livello. Non è l’unico episodio di violenza su persone anziane ospiti di strutture e si evidenzia la necessità di definire norme, regolamenti, controlli di riferimento per l’apertura e il funzionamento di queste realtà oggi quasi del tutto deregolamentate. Il proliferare di strutture private che fuori da ogni convenzionamento gestiscono una parte di quella assistenza agli anziani, che le famiglie non sono più in condizione di garantire, è una realtà preoccupante, da tempo denunciata dalle organizzazioni sindacali, e un sintomo della abdicazione delle istituzioni pubbliche in un ambito dove si misura il livello civile di una società. Come sindacati non possiamo accettare il perpetuarsi di situazioni del genere e chiediamo che si intervenga urgentemente per invertire questa inaccettabile deriva. Anche a Ravenna è necessaria una riorganizzazione dei servizi di assistenza agli anziani, coerente con l’invecchiamento della popolazione e il cambiamento dei bisogni".

Il question time di CambieRà

Il gruppo consiliare CambieRà, tramite la capogruppo Samantha Tardi, ha depositato un question time per chiedere a sindaco e giunta "se non si ritiene opportuno integrare (o sollecitare l’integrazione al tavolo regionale) alla squadra di controllo preposta, personale qualificato per l’analisi psicologica e/o psichiatrica, nonché geriatrica, degli ospiti, allo scopo di carpire eventuali segnali di disagio, oltre alle eventuali classiche violazioni normative igienico – sanitarie, strutturali e infrastrutturali; se non si ritiene opportuno inserire (o sollecitare l’inserimento al tavolo regionale) l’obbligo di installazione di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, da parte di chi vuole intraprendere l’apertura di case famiglia, considerata l’assenza di utenza minore di 18 anni, ai fini di controllo in caso di segnalazioni e/o denunce da parte di amici e parenti degli ospiti, ovviamente con tutte le tutele del caso sia per i gestori della struttura sia per chi viene ospitato; se non si ritiene opportuno che il Comune di Ravenna si costituisca parte civile al processo".