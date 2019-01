Maltrattamenti in famiglia, portato in carcere un 32enne

La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso nei confronti di un 32enne domiciliato a Lugo. Nel pomeriggio di venerdì i poliziotti di Lugo hanno rintracciato il 32enne nigeriano domiciliato a Lugo in quanto deve scontare dieci mesi di carcere come residuo di pena per il reato di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia commessi nel 2010. Al termine delle formalità di legge i poliziotti di via Emaldi hanno condotto l'uomo alla Casa Circondariale di Ravenna dove resterà sino al prossimo mese di ottobre.