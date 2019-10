Mamma e figlie socie in affari donano un gioco alla polisportiva di Ponte Nuovo

È stato inaugurato il nuovo “gioco labirinto” offerto dai soci del Conad "Il Ponte" di via Romea Sud 45 alla locale polisportiva Ponte Nuovo di Ravenna. "In occasione del nostro quarantesimo anno di attività - commentano le socie Conad Catia Nicosanti e Serena e Natascia Vincenzi, mamma e figlie - abbiamo pensato di contribuire ad arricchire il parco giochi di una nuova struttura che potrà essere usata da tutti i bimbi che frequentano quest’area. Ci è sembrato un modo originale e significativo per consolidare il nostro rapporto con il territorio, rendendo più piacevole uno spazio verde che le famiglie frequentano quotidianamente. L’inaugurazione della struttura è stata anche occasione di una merenda tutti insieme, che abbiamo offerto a tutti i presenti, per la gioia di grandi e piccini". La nuova struttura si è avvalsa inoltre del contributo della Polisportiva Ponte Nuovo e del Comitato Cittadino Ponte Nuovo Madonna dell’Albero.