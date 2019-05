Mangia "romagnolo" e vinci tanti premi con il concorso 'Vinci gustando la Romagna'

E' stato presentato lunedì mattina alla Torre San Michele di Cervia il concorso ‘Vinci gustando la Romagna’, dedicato ai clienti degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa “AssaporaLaRomagna”. Il concorso mette in palio premi settimanali e mensili consistenti in prodotti enogastronomici locali della Salina di Cervia e un maxi premio finale costituito da una prestigiosa ceramica faentina della Bottega Ceramica Gatti 1928.

Partecipare al concorso è molto semplice: occorre recarsi in una delle attività aderenti, scansionare il qr code che verrà fornito e successivamente registrarsi compilando il form con i dati richiesti. Una volta effettuata la registrazione, l’utente potrà partecipare all’assegnazione dei premi in palio. Questo progetto nasce per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio. L’obiettivo del portale è, infatti, offrire a tutte le aziende aderenti l’opportunità di inserirsi in un importante circuito promozionale del territorio e stimolare turisti e residenti alla scoperta della grande offerta enogastronomica della Romagna. Ad oggi sono oltre 130 le attività coinvolte che rappresentano la tipicità romagnola: gastronomie, piadinerie, pastifici, forni, mulini, gelaterie, pasticcerie, produttori di vino, produttori di birra, produttori di carni e insaccati, ecc.

"Le nostre associazioni collaborano da tempo - spiega Tiziano Samorè di Confartigianato Ravenna - Oggi presentiamo un progetto che valorizza le eccellenze del territorio. Crediamo fortemente nel suo sviluppo e nelle opportunità che può offrire anche per una valorizzazione turistica. Vogliamo dare risposte alle qualità dei nostri associati". "AssaporalaRomagna nasce dalla volontà della Confartigianato per valorizzare le imprese del settore enogastronomico - aggiunge Stefano Venturi di Confartigianato Cervia - Queste imprese realizzano prodotti che sono eccellenze. Si pensi al fatto che la regione Emilia Romagna è la prima in Italia con 44 prodotti Dop e Igp. Siamo nella regione che rappresenta il cuore delle eccellenze. Con AssaporaLaRomagna diamo dignità e supportiamo queste imprese. Il portale consente a queste ultime di promuoversi al di fuori del proprio negozio".

"Ringrazio Confartigianato per aver realizzato questo progetto - puntualizza il sindaco di Cervia Luca Coffari - che ha tutti gli elementi giusti per avere successo: lo dimostra il fatto che anche la Regione lo ha sostenuto. Voi siete stati capaci di unire Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini ed è molto positivo, vi faccio i miei complimenti. Speriamo che questo sia l’inizio di un percorso. L’idea del concorso è molto bella e fidelizza i clienti". "Faccio i complimenti alla Confartigianato - ha concluso Andrea Corsini, assessore al turismo e commercio dell'Emilia-Romagna - E’ un progetto di area vasta, utile nel contesto nazionale del brand Romagna poiché contribuisce a rafforzarlo e dà visibilità al nostro territorio. Questo progetto valorizza autenticità e originalità delle produzioni alimentari romagnole. Il concorso a premi alza l’attenzione e crea valore aggiunto al territorio".