Gli ex dipendenti manifestano di fronte al ristorante: "Stipendi non pagati"

Domenica due ex dipendenti di un ristorante situato all'interno del centro commerciale Esp di Ravenna hanno manifestato davanti al locale armati di striscioni. "Manifestiamo perchè non riceviamo gli stipendi dovuti da mesi, alcuni da anni, e per le problematiche legate ai contratti pirata con i quali assumono - accusa Simone, uno dei due ex lavoratori - Problemi riguardanti anche maternità e malattia. Vogliamo mettere in allerta i cittadini in cerca di lavoro. Ricevere gli stipendi è un'agonia, non rispettano nessuna data di scadenza con ritardi da uno a tre mesi. L'ex collega che ha preso parte alla manifestazione insieme a me ha firmato un piano di rientro circa un anno fa, ma deve ancora ricevere più di un migliaio di euro. Purtroppo abbiamo trovato poco appoggio anche da parte dei sindacati, che sostengono di non riconoscere e prendere accordi con questi contratti pirata".

L'ex dipendente continua: "Io mi sono licenziato il 5 novembre e ancora non ho ricevuto gli stipendi di settembre e ottobre. Così abbiamo deciso di manifestare davanti al locale. L'interesse e l'approvazione dei clienti del centro commerciale presenti durante la manifestazione ci ha dato coraggio e ci ha fatto capire che eravamo nella direzione giusta". Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno interrotto la manifestazione.