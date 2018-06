Aborto e diritti, un flash-mob in piazza per riaffermare la libertà delle donne

Martedì 5 giugno dalle 18 in piazza del Popolo a Ravenna avrà luogo un flash mob in difesa del diritto all’autodeterminazione delle donne. "Da 40 anni lottiamo per far applicare e migliorare la legge 194 sull’aborto - dichiarano i promotori dell’iniziativa - Ancora oggi ci troviamo a fronteggiare gli attacchi del movimento “Pro Vita”, di Forza Nuova e dell’associazione “Evita Peron”, degli obiettori di coscienza e di chi permette loro di esercitare questa violenza verbale, psicologica, fisica e politica, tentando di riportarci indietro e di negare la libertà delle donne".

L’evento è promosso da: associazione Amicizia Italia Cuba, C.s.a Spartaco, Movimento democratico progressista - Articolo 1, Partito Comunista Italiano, Potere al Popolo, Ravenna In Comune, Rifondazione Comunista, Sgb Ravenna, Sinistra Italiana, Unione degli atei e agnostici razionalisti.