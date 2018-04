Manovre spericolate al volante con un tasso alcolemico da 'record', poi finisce in ospedale

Durante le festività Pasquali, diverse pattuglie della Polizia Locale della Bassa Romagna hanno effettuato controlli per tutelare la sicurezza dei cittadini. Il controllo del territorio nei nove Comuni della Bassa Romagna ha permesso di individuare otto veicoli, sorpresi a circolare senza assicurazione e per questo sottoposti a sequestro amministrativo. In tutti i casi l'accertamento è stato possibile grazie all'uso della strumentazione 'TargaSystem', che segnala i veicoli rubati, non assicurati e non revisionati in transito.

Durante il controllo del territorio lughese, inoltre, è stata fermata un’auto guidata da un quarantenne che è risultato privo di patente. L’uomo, già sanzionato in precedenza per la stessa violazione, è stato denunciato all'autorità giudiziaria e il veicolo è stato sequestrato. La sera della veglia pasquale, poi, è stata segnalata la presenza in piazza della Libertà a Bagnacavallo di un uomo che, in evidente stato di ubriachezza, stava effettuando alcune manovre spericolate alla guida di un’auto. La pattuglia è intervenuta sul posto e ha fermato e identificato l’uomo, un italiano 35enne. Il conducente è risultato positivo all’alcol test, registrando un valore di 2.91 grammi per litro, quasi 5 volte superiore al limite imposto dalla legge. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e il 35enne denunciato per guida in stato di ebbrezza. In seguito il cittadino, anche con il supporto della radiomobile dei Carabinieri e dei soccorsi del 118, è stato trasportato presso l’ospedale Umberto I di Lugo per le cure del caso.