Manutenzione ai sistemi informatici del Comune: possibili disservizi

Venerdì 8 febbraio a partire dalle 13 si svolgerà un'attività di manutenzione straordinaria che coinvolgerà tutto il sistema informatico del Comune di Ravenna. Durante tale attività i servizi on line potrebbero non essere disponibili o presentare malfunzionamenti durante l'utilizzo. I servizi on line coinvolti, a titolo di esempio, sono: Certificazione anagrafica, Prenotazione appuntamento edilizia, Albo pretorio, Trasparenza, Accesso unitario per pratica attività produttive, Permessi ZTL, Servizi scolastici.

Salvo imprevisti, i servizi on line riprenderanno le funzionalità a partire dalle ore 18 di venerdì 8 febbraio. Per segnalare un eventuale malfunzionamento di un servizio on line, scrivere a rapida@comune.ra.it. Inoltre, per la stessa motivazione legata alla riconfigurazione della rete informatica comunale, sabato 9 febbraio lo sportello polifunzionale di viale Berlinguer 68 sarà aperto al pubblico dalle ore 9.30 alle ore 12.30, anziché dalle ore 8.30 alle ore 12.30.