Manutenzione del territorio: tanti lavori in corso nel cervese

Lavori di manutenzione delle strade nel territorio del cervese: saranno mesi intensi di lavoro, con interventi per quasi tre milioni di euro in tutte le località della costa e del forese.

Terme - Sono in corso i lavori di sistemazione di strade e marciapiedi del quartiere.

Cervia centro - Lavori di sistemazione dei marciapiedi del Viale della Stazione. Sistemazione Piazzale dell'Istituto Alberghiero, in attesa della realizzazione del nuovo parcheggio e la prosecuzione della strada a carico del privato attuatore del piano urbanistico nella seconda parte dell'anno.

Montaletto - Proseguono i lavori di asfaltatura di via Visdomina, via Bigatta, via Montaletto e via Fiscala. Proseguono i lavori per la realizzazione della Pista Ciclabile di Montaletto che si collegherà con Cesena e con il centro di Cervia, passando a fianco alle Saline e poi dal centro visite. L'opera complessiva è finanziata dalla Provincia di Ravenna (proprietaria della strada) per 1,2 milioni e del Comune di Cervia per 950.000 euro. Con l'occasione verrà ampliato l'attuale parcheggio di fronte alle attività e messa in sicurezza la fermata bus all'altezza della svolta su via Beneficio II tronco.

Pisignano-Cannuzzo - In corso i lavori per la sistemazione del parcheggio del Centro Sportivo e della strada bianca Madonna della Neve. Iniziati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile di Pisignano che metterà in sicurezza il centro del Paese, collegando le scuole, il supermercato, la chiesa e cimitero. A breve partiranno i lavori per la realizzazione della pista ciclabile a Cannuzzo nel centro del paese. L'obiettivo nei prossimi anni sarà collegare i due paesi, il centro sportivo e poi verso la ciclabile del fiume Savio che collega a Cesena e al mare.

Milano Marittima nord - In fase di costruzione il nuovo ponte sul Canale Cupa che in primavera verrà installato. L’intervento è finanziato congiuntamente tra Comune di Ravenna e Comune di Cervia a seguito del Protocollo d'intesa firmato dai sindaci Luca Coffari e Michele de Pascale per la valorizzazione congiunta della frazione di Savio. Inoltre, sono in corso le verifiche tecniche approfondite e studi progettuali per la riapertura dell'altro ponte verso mare sul viale Matteotti che collega Milano Marittima Nord a Lido di Savio.