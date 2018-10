Manutenzione dell'E55: 22 milioni di euro per rifare la Romea

Sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì è stato pubblicato l’esito della gara in regime di Accordo Quadro per l’esecuzione di lavori di manutenzione del corpo stradale dell’Itinerario E55. L’appalto, valido per tre anni, ha importo complessivo pari a 50 milioni di euro ed è suddiviso in due lotti.

Il primo lotto, per un importo di 38 milioni di euro, riguarda gli interventi sulle strade statali 3 bis “Tiberina” e 16 “Adiatica” ed è stato aggiudicato all’ATI Soc. Cooperativa Braccianti Riminese-Pesaresi Giuseppe-Sintexcal-Fip Industriale spa. Il secondo lotto invece, per un importo massimo di 22 milioni di euro, riguarda gli interventi sulla strada statale 309 “Romea” ed è stata aggiudicata all’Ati Conscoop-Rillo Costruzione srl-Palistrade 2000 srl.

I lavori rientrano nel piano di investimenti che Anas ha programmato per la riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre, per la manutenzione straordinaria, che prevede un impegno complessivo di 1,6 miliardi di euro e riguarda, oltre il risanamento profondo della pavimentazione, l’ammodernamento delle barriere di sicurezza, il risanamento di viadotti e gallerie, l’adeguamento degli impianti tecnologici e altri interventi per il miglioramento della sicurezza della circolazione. Per gli interventi oggetto dell’appalto è stata scelta la procedura di Accordo Quadro (Art.59 comma 4 del D.Lgs. n.163/06) che garantisce la possibilità di eseguire i lavori con rapidità e a un prezzo favorevole nel momento in cui si manifesta il bisogno, consentendo quindi risparmi di tempo e risorse e una maggiore efficienza.