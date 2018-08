Manutenzione delle strade comunali: approvato il progetto di riqualificazione

Nei giorni scorsi la Giunta Comunale faentina ha dato ufficialmente il via all'iter amministrativo che porterà alla riqualificazione completa e alla messa in sicurezza dei tratti stradali di via Castel Raniero e di via Granarolo. Il progetto complessivo prevede le opere essenziali di ripristino della complanarità del manto stradale, sia nel tratto di via Castel Raniero che in quello di via Granarolo, per sanare definitivamente le situazioni di criticità e garantire la pubblica incolumità e la piena fruizione delle strade. Gli interventi saranno di due tipi: il primo sarà finalizzato a sanare la pavimentazione, mentre il secondo ad attuare quegli interventi ritenuti necessari a mitigare la velocità e a mettere in sicurezza le intersezioni stradali e gli attraversamenti anche grazie all'utilizzo di una nuova segnaletica verticale e orizzontale e l' installazione di nuovi corpi illuminanti per attraversamenti.

Il tratto di Via Castel Raniero presenta una lunghezza di 2.600 metri lineari e riporta problematiche di dissesto riconducibili principalmente ad una struttura stradale non pienamente compatibile con i carichi a cui è spesso sottoposta come il passaggio di numerosi mezzi pesanti. L'intervento prevede opere per sanare le situazioni di cedimento costituite dalle “ormaie”, ripristinare la segnaletica orizzontale e restituire alla strada una sagoma idonea allo smaltimento delle acque meteoriche. Oltre alla pulizia e alla risagomatura dei fossi ammalorati, è previsto anche un intervento sulle banchine laterali per portarle ad una larghezza minima di 50 centimetri.

Per quanto riguarda via Granarolo, un primo tratto, dalla circonvallazione provinciale 8 a Via Cabrona, è privo di immissioni da un lato, ed è caratterizzato da un doppio senso di marcia (per chi transita dal centro abitato e da Via Cabrona) per i soli residenti. Il secondo tratto, invece, si sviluppa interamente nel centro abitato nel quale si registrano numerose intersezioni, tre attraversamenti pedonali e le maggiori criticità relative alla sicurezza. La percezione visiva rettilinea, lo scarso numero di intersezioni (limitate ai soli accessi carrai) e il traffico limitato del primo tratto, portano gli automobilisti a raggiungere velocità elevate, già pericolose al raggiungimento della prima intersezione di Via Cabrona per diventare critiche in quelle successive a ridosso del centro. Inoltre le problematiche legate alla velocità eccessiva vengono accentuate dalla situazione di degrado del manto stradale e pertanto si è reso necessario intervenire.

"La manutenzione delle strade è una priorità per la sicurezza e la qualità urbana - spiega l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Faenza Claudia Zivieri - Il progetto approvato in Giunta rientra in una programmazione più ampia relativa alla manutenzione straordinaria delle strade che proseguirà nei prossimi mesi, interessando anche altre strade della città. Questo è un progetto di riqualificazione molto atteso che contribuirà a rendere più sicuri e più fruibili due tratti stradali molto frequentati dagli automobilisti e non solo. La via Castel Raniero infatti è un tratto molto frequentato anche da podisti, camminatori e cicloturisti che spesso la percorrono per allenarsi o semplicemente per godere di punti panoramici di pregio. Il rifacimento del manto stradale e della segnaletica contribuirà anche a rendere più sicura la loro attività". L'intervento, da realizzare con risorse proprie a carico del Comune di Faenza, avrà un costo complessivo di 430mila euro (153.347,07 per via Granarolo e 186.946 per via Castel Raniero - al netto dell'Iva, più i relativi oneri per la sicurezza, il contributo Anac e altre somme a disposizione dell'ente).