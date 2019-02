Manutenzione di un fabbricato: la via chiude al traffico e alla sosta

Via Fadina, a Faenza, sarà chiusa al traffico nella giornata di martedì 19 febbraio per i lavori di manutenzione di un fabbricato al civico 16 della strada. Il divieto di circolazione sarà in vigore dalle ore 9.00 fino alle 16.30. Sarà inoltre vietata la sosta di tutti i veicoli, con rimozione forzata, su entrambi i lati della strada all’altezza del civico 16. La viabilità ordinaria sarà ripristinata nel pomeriggio, appena conclusi i lavori.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !