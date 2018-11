Manutenzione straordinaria nelle scuole: al via i lavori nella palestra

La giunta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani, ha approvato i lavori di manutenzione straordinaria per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di San Pietro in Vincoli. Si tratta di interventi del valore di 68mila euro per lavori di messa in sicurezza della tribuna della palestra, nonché di opere necessarie per venire incontro alle esigenze dell’istituto scolastico e delle società sportive che la utilizzano in orario pomeridiano e serale.

In particolare saranno rivisti i locali adibiti a deposito demolendo alcune tramezzature e riconfigurando in modo più funzionale gli spazi, sarà eliminata l’attuale balaustra in ferro sostituendola con un’altra in acciaio e vetro al fine di migliorare la visibilità del campo adeguandola agli attuali standard di sicurezza. Verrà inoltre eliminato il gradone presente nella tribuna. Al termine dei lavori verranno eseguite le necessarie riprese degli intonaci interni con successiva tinteggiatura dei locali. L’individuazione della ditta esecutrice dei lavori sarà effettuata entro l’anno in corso, da gennaio l’ufficio tecnico prenderà accordi con la scuola e le società sportive per programmare i lavori.