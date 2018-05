Mappa 'slot free', la proposta: "Via le macchinette anche dai bar"

Non solo scuole, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali operanti in ambito socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori e - come proposto dal Comune di Ravenna - siti Unesco presenti in città, cinema e teatri, sportelli bancomat, aree verdi non attrezzate, biblioteche e centri per anziani; ma anche gli stessi bar. E' la proposta del delegato comunale di Forza Italia Mauro Bertolino, che propone di inserire tra i luoghi sensibili presenti nella mappa 'slot free' (approvata dal Consiglio comunale ad aprile) anche i bar.

"Credo che i bar come luogo di aggregazione, principe in Romagna, a Ravenna debbano essere considerati inequivocabilmente luoghi sensibili e inseriti nella mappatura - spiega Bertolino - Va da sè che lo stesso bar non potrà quindi essere più sala slot, perché ovviamente non distante 500 metri dal luogo sensibile che esso stesso rappresenta. Non possono esistere bar che, se anche distanti più di 500 metri dai luoghi sensibili, ospitino slot, altrimenti la battaglia è persa in partenza".