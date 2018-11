Maratona di Ravenna: il trio kenyano favorito per la vittoria maschile

Domenica 11 novembre, alle 9.30, scatta la XX edizione della Maratona internazionale Ravenna Città d'Arte. Anche per il 2018 la corsa costituisce il Campionato italiano assoluto maschile e femminile di maratona. Sono almeno 1.650 i partenti iscritti alla Maratona a cui si aggiungono i circa 1.850 che affronteranno la Mezza Maratona, in partenza sempre domenica 11 novembre in via di Roma, di fronte al Museo d'arte della città di Ravenna.

I TOP RUNNER

Tra i 50 Paesi partecipanti alla corsa si distingue un buon numero di favoriti per la vittoria finale e, perché no, anche per un possibile record di gara, detenuto in campo maschile dal kenyano Julius Choge (2 ore e 14 nel 2007), e in campo femminile da Catherine Bertone (che nel 2015 corse in 2 ore e 39 minuti). Tra i favoritissimi per la Maratona 2018 c'è il trio di kenyani formato da Murgor, Limo e Lagat, ma anche l'etiope Tigu e il marocchino Bamaarouf. A tenere alto il tricolore ci sono Francesco Bona, Domenico Ricatti e il campione italiano in carica Ahmed Nasef.

Per quanto riguarda la vittoria femminile, occhi puntati sulla croata Nikolina Stepan e l'etiope Ayana Mulisa, mentre le italiane più accreditate per la conquista del titolo sono Linda Pojani ed Elonora Gardelli. Rimanendo in ambito femminile, sono da segnalare le presenze di Rosaria Console e dell'ungherese Tunde Szabo nella Mezza Maratona.

LE PASSATE EDIZIONI

In attesa di conoscere i vincitori del 2018, un ripasso delle scorse edizioni che, tra gli uomini, ha visto trionfare nove volte gli atleti kenyani e tre volte i portabandiera italiani: dopo Giorgio Calcaterra (1999), hanno vinto solo Emanuele Zenucchi (2003) e Francesco Ingargiola.

Tra le donne, invece, l'Italia ha festeggiato la vittoria ben 12 volte, mentre le avversarie più temibili si sono rivelate le atlete slovene e croate (due vittorie per ciascuna nazionale).