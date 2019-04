Maratona di Ravenna, a 200 giorni dall'evento già superati i 1300 iscritti

Mancano ancora duecento giorni esatti al via dell’edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d’Arte, ma ad oggi è stato già abbattuto il muro delle 1.300 iscrizioni. Un numero che è conferma della volontà di tanti di volersi garantire la presenza ad un grande evento collettivo.

Lo start da Via di Roma, come sempre nei pressi del Mar, e di Santa Maria in Porto, verrà dato domenica 10 novembre alle ore 9.30, dunque tra più di sei mesi. Nell’edizione 2018 furono 15mila le persone coinvolte dalle diverse iniziative proposte nel weekend della Maratona e nello stesso periodo dello scorso anno si registrarono 705 iscritti a Maratona, Mezza Maratona e Martini Good Morning Ravenna 10,5K. Nel 2017 a fine aprile coloro che si erano già registrati erano invece appena 268.

Se il dato segnala ad oggi 1304 iscrizioni con un aumento complessivo del 97,7% (quasi il doppio), le tre manifestazioni registrano crescite differenti. Per quanto riguarda la Maratona, dal 2018 al 2019 l’incremento è relativo e si passa dai 309 ai 375 (+21,4%), mentre nel 2017 la quota sui 42,195 km era di 111. Il primo boom si registra nella Half Marathon con il passaggio da 263 a 392 iscrizioni, un bel +49% tra il 2018 ed il 2019, con il 2017 a 140. Ma la vera sorpresa è nella Martini Good Morning Ravenna, la corsa o camminata da 10,5K nel centro della città, passata dai 133 del 2018 ai 537 iscritti di quest’anno, dunque il 303,8% in più.

“È evidente – dice Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – che la Maratona di Ravenna è diventata la festa di una città intera, di un territorio. Un appuntamento al quale tutti vogliono prendere parte, chi correndo e chi semplicemente camminando. L’aumento delle iscrizioni alla Martini Good Morning è incredibile ed anche per questo motivo già nei prossimi giorni annunceremo una serie di novità che stiamo definendo in questi giorni e che daranno ancor più importanza e rilievo a questa singola iniziativa. Vogliamo dare alla Martini Good Morning Ravenna il giusto spazio e la giusta visibilità garantendo alle tante persone che parteciperanno una città accogliente, un ambiente festoso, colorato e caloroso. Ci impegneremo al massimo perché sia l’edizione più bella di sempre”.