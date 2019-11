Si corre la Maratona in centro: viabilità rivoluzionata e servizi di navetta

Domenica si corrono la Maratona di Ravenna Città d’Arte e le podistiche collegate. Per consentire lo svolgimento delle gare sono state previste, attraverso un’ordinanza, diverse modifiche alla viabilità, già a partire da sabato.

I divieti

Dal segnale di inizio gara a quello di fine gara, cioè dalle 9 alle 16 circa di domenica 10 novembre, divieto di transito per tutti i veicoli lungo la viabilità interessata dal passaggio della Maratona di Ravenna Città d’Arte, della Mezza Maratona e della Martini Good Morning Ravenna di 10,5 chilometri. In via di Roma, fra via Guaccimanni e viale Santi Baldini, dalle 13 di sabato 9 alle 21 di domenica 10 novembre divieto di fermata su ambo i lati per tutti i veicoli; e dalle 14.30 di sabato 9 alle 21 di domenica 10 novembre divieto di transito per tutti i veicoli.

In via Cesarea, fra viale Santi Baldini e via Renato Serra, dalle 13 di sabato 9 alle 21 di domenica 10 novembre divieto di fermata su ambo i lati per tutti i veicoli; e dalle 6 alle 17 circa di domenica 10 novembre divieto di transito per tutti i veicoli. In viale Santi Baldini dalle 20 di sabato 9 alle 20 di domenica 10 novembre divieto di fermata per tutti i veicoli nel tratto compreso fra l'accesso ai Giardini Pubblici di viale dei Canadesi e via Alberoni; dalle 6 alle 17 circa di domenica 10 novembre divieto di transito per tutti i veicoli. In via Renato Serra, via Fusconi (nel tratto compreso fra via Carraie e via Renato Serra), via G. Pascoli e via Oriani dalle 6 alle 17 circa di domenica 10 novembre divieto di transito per tutti i veicoli.

In circonvallazione alla Rotonda dei Goti, via Romea (nel tratto compreso fra rotonda Grecia e via Romea Sud), via Romea Sud (nel tratto compreso fra via Romea e via Pescara), via Destra Canale Molinetto (nel tratto compreso fra via Bellucci e via Sinistra Canale Molinetto e fra viale A. Manzoni e viale dei Navigatori), viale dei Navigatori (nel tratto compreso fra viale A. Manzoni e rotonda del Villeggiante) e viale delle Americhe (nel tratto compreso fra rotonda del Villeggiante e via della Polena) divieto di transito per tutti i veicoli dalle 8.30 alle 17 circa di domenica 11 novembre.

Le limitazioni al traffico interessano anche i percorsi del servizio di trasporto pubblico urbano e del litorale. Dalle 6 alle 17 circa di domenica 10 novembre non sarà possibile garantire il regolare transito delle linee e sono previste le sospensioni del servizio e le deviazioni indicate nel dettaglio al seguente link: http://bit.ly/modifiche-linee-bus.

Servizi di trasporto pubblico locale

Gli organizzatori della Maratona di Ravenna Città d’Arte hanno messo a disposizione un servizio di navetta, svolto mediante autobus, che effettua servizio andata e ritorno fra via Cesarea (angolo via Carraie) e il parcheggio del Pala De Andrè (fermata fronte biglietteria). Partenze da via Cesarea al Pala De Andrè:

• dalle ore 7.05 alle ore 9.40 (una corsa ogni 3 minuti)

• dalle ore 12.35 alle ore 17.35 (una corsa ogni 3 minuti)

Partenze dal Pala De Andrè per via Cesarea

• dalle ore 7.00 alle ore 9.35 (una corsa ogni 3 minuti)

• dalle ore 12.30 alle ore 17.30 (una corsa ogni 3 minuti)

Domenica 10 novembre Start Romagna svolgerà un servizio speciale di autobus che collegherà in andata e ritorno la stazione FS a viale Randi Pronto Soccorso, con corse ogni 60 minuti.

Partenze dalla Stazione FS alle ore 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00

Partenze da viale Randi Pronto Soccorso alle ore 9.24 – 10.24 – 11.24 – 12.24 – 13.24 – 14.24 – 15.24

Fermate: il servizio effettuerà solo le fermate stazione FS, sspedale via Missiroli e viale Randi Pronto Soccorso.

Tariffa: si accede al servizio convalidando un biglietto da 1 zona.